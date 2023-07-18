Мощный тайфун «Талим» вырывал деревья с корнями и превращал улицы в реки.

В Сети появились кадры непогоды, накрывшей Китай, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

Была объявлена ​​масштабная эвакуация, затронувшая 230 тысяч человек. Было закрыто около 70 туристических направлений.

Максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 25 метров в секунду, говорят метеорологи.

Сила ветра была такой, что деревья вырывало с корнями, а волны на морском побережье даже выбросили на берег кита.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что машины на дорогах останавливались, а в дома водопадом текла вода.

Ожидается, что тайфун «Талим» будет двигаться на северо-запад со скоростью от 15 до 20 км/ч.

В городах Циньчжоу, Фанченган и Чунцзуо прогнозируют ливни, а в южной и центральной частях региона скорость порывов ветра составит 33 метра в секунду.

Также сообщается, что тайфун приближается к Вьетнаму.

Добавим, что ранее стало известно о последствиях непогоды и в Украине.

Так, по данным Минэнерго, в результате прошедшего страной грозового шторма в 5 областях было зафиксировано повреждение линий электропередачи.

«В настоящее время остаются обесточенными 110 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Большинство из них – на Львовщине и Закарпатье. Продолжаются восстановительные работы», – сообщали утром 18 июля украинские энергетики.

Также вчера обесточивались 36 населенных пунктов в Волынской области, в настоящее время все заживлены.

Последние новости Украины:

В Киеве череда смертельных трагедий.

Также сообщалось, что самолет вонзился в здание с людьми - названо количество жертв.

Кроме того, Politeka.net писала, что стихия натворила беды в Украине.