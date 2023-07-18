В Сети появились кадры непогоды, накрывшей Китай, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.
Была объявлена масштабная эвакуация, затронувшая 230 тысяч человек. Было закрыто около 70 туристических направлений.
Максимальная скорость ветра вблизи центра тайфуна достигала 25 метров в секунду, говорят метеорологи.
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Сила ветра была такой, что деревья вырывало с корнями, а волны на морском побережье даже выбросили на берег кита.
На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что машины на дорогах останавливались, а в дома водопадом текла вода.
Ожидается, что тайфун «Талим» будет двигаться на северо-запад со скоростью от 15 до 20 км/ч.
В городах Циньчжоу, Фанченган и Чунцзуо прогнозируют ливни, а в южной и центральной частях региона скорость порывов ветра составит 33 метра в секунду.
Также сообщается, что тайфун приближается к Вьетнаму.
Добавим, что ранее стало известно о последствиях непогоды и в Украине.
Так, по данным Минэнерго, в результате прошедшего страной грозового шторма в 5 областях было зафиксировано повреждение линий электропередачи.
«В настоящее время остаются обесточенными 110 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Большинство из них – на Львовщине и Закарпатье. Продолжаются восстановительные работы», – сообщали утром 18 июля украинские энергетики.
Также вчера обесточивались 36 населенных пунктов в Волынской области, в настоящее время все заживлены.
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Также сообщалось, что самолет вонзился в здание с людьми - названо количество жертв.
Кроме того, Politeka.net писала, что стихия натворила беды в Украине.