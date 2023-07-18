Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также раскрыл детали о продвижениях ВСУ и их подготовке для будущих прорывов на линиях обороны оккупантов.

«После того, как мы заняли господствующие высоты, мы держим под огневым контролем входы и выходы из Бахмута. И действительно, потери россиян не только в этом городе, а и во всем районе, куда мы достаем. Где-то до сотни в этом районе убитыми и раненными. Примерно две роты минусуем, это те потери, которые они несли наступая. Без наступления теперь тоже теряют, ничего не делая.

Они сильно увеличили плотность войск, поэтому такие потери. Пока у россиян хватает живой силы, они будут тянуть ее на Луганское направление и, естественно, на сам Бахмут. У нас сейчас неплохое расположение, потому что задачу уничтожить их побольше выполняем» - делится эксперт.

Также по словам эксперта, по фото и видео, которые появились в сети после взрыва на Крымском мосту можно сделать вывод, что атака была не с воздуха ракетой или беспилотником, а именно снизу моста.

"Это взрыв скорее всего надводного беспилотника, где-то около 200 кг тротила. Только примерно такой взрыв мог поднять пролет моста и его обрушить, причем именно снизу".

Последние новости Украины:

Напомним, Риск нового удара со стороны Беларуси: что на самом деле происходит на границе и с лагерем вагнеровцев.

Как сообщала Politeka, Острая фаза контрнаступления: украинцам раскрыли долгожданные сроки прорыва ВСУ на фронте.

Также Politeka писала, что Новая волна обстрелов, оккупанты выпустили по городу сразу четыре ракеты: подробности и данные о пострадавших.