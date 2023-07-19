Военный аналитик Иван Ступак прокомментировал удар по Крымскому мосту. Об этом специалист рассказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Я вам точно скажу, что там произошло. 8 октября прошлого года была первая атака на Крымский мост, это сделала Служба безопасности Украины, это факт. А вот сегодня тоже совместная операция, много месяцев она планировалась, СБУ вместе с ВМС Украины с использованием беспилотных надводных объектов они просто врезались в Крымский мост. И я вам скажу так, это не последняя атака, страйк будет немножко позже, третье попадание. Поэтому процесс происходит, процесс движется и не нужно искать процессы где-то внутри", - рассказал эксперт.

Также специалист рассказал, что ему не нравится, когда спецслужбы Украины называют Моссадом, ведь украинские спецслужбы намного лучше и сами по себе уникальные. При этом эксперт отметил, что раньше СБУ молчали о своих операциях и это записывали на достижения других групп. А сейчас решили не молчать, так как обидно, когда их работу считают чей-то еще. А россияне и так знают, кто это сделал, поэтому нет смысла это прятать. При этом не стоит забывать, что в будущем еще ждет много интересных новостей.

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