Военный эксперт Роман Свитан обсудил самую актуальную информацию о продвижении украинских войск сразу на нескольких участках фронтах.

«Когда подойдем к Старомлиновке – это основная линия обороны, вот там хорошо укреплено все, много всего соорудили. И вот эту линию обороны нам придется довольно-таки долго обрабатывать дальней артиллерией, которая будет подтянула. Это такой себе последний рубеж, но туда еще двигаться несколько недель.

В районе Луганского направления также будут долгие бои до конца лета, у них сейчас много средств, чтоб проводить какие-то операции, будут пытаться связать наши стратегические резервы. При этом работают партизаны, средства разведки тоже. По Луганску нашли серьезный склад боеприпасов и топлива, и горел, и взрывался поэтому он хорошо. Такой фейерверк организовали наши ракетчики» - делится Свитан.

По мнению эксперта, удар по Крымскому мосту был работой Службы безопасности Украины под руководством Василия Малюка вместе с военно-морскими силами Украины.

"Вот этот тандем опять, скорее всего, отработал, но уже по Крымскому мосту. Несколько хороших атак было такими же беспилотниками по Севастопольской бухте с повреждением кораблей российских. Теперь эти беспилотники дошли уже до Крымского моста, увеличили скорее всего дальность работы и подорвали Крымский мост", - подытожил эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, Риск нового удара со стороны Беларуси: что на самом деле происходит на границе и с лагерем вагнеровцев.

Как сообщала Politeka, Острая фаза контрнаступления: украинцам раскрыли долгожданные сроки прорыва ВСУ на фронте.

Также Politeka писала, что Новая волна обстрелов, оккупанты выпустили по городу сразу четыре ракеты: подробности и данные о пострадавших.