Танки Abrams прибудут в Украину раньше запланированного времени, то же самое можно (но более аккуратно) говорить и о самолетах F-16.

Об этом заявил военный корреспондент Андрей Цаплиенко в эфире Радио НВ.

"Я только что вернулся с американской военной базы Графенвер в северной Баварии (Германия), где продолжаются учения украинских танкистов на танках M1A1 Abrams. И мы задали руководителям обучение вопросу, правда ли, что эти танки будут только в сентябре и получили оптимистический ответ, что танки будут гораздо раньше.

И есть надежда, что так же будет и с самолетами. Мы не говорим о каких-то конкретных сроках, но и есть надежда на то, что самолеты у нас будут раньше, чем об этом говорят западные партнеры.

Вопрос самолетов он настолько стратегичен, что я думаю, что и наши партнеры и воздушные силы очень осторожны в озвучивании определенных фактов. Мы видим заявления Пентагона о том, что Украине еще рано предоставлять F-16 и буквально на следующий день мы имеем заявление Саливана, который цитирует Байдена, что позволило начать обучение украинских пилотов на F-16.

То есть даже после высказываний высших должностных лиц трудно делать какие-то выводы и, возможно, неуместно. Потому что мы понимаем, что выводы делает и наш враг", - заметил Андрей Цаплиенко.

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