И о Киеве российские захватчики тоже не забыли, пишет Politeka.net.
Столицу оккупанты атаковали дронами «Shahed».
«Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружило и уничтожило все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются», – подчеркнули в КМВА.
Взрывы раздавались и в Одессе. В Сети уже появились кадры из квартир, в которых вылетели окна в результате атаки.
Кроме того, обломками побили припаркованные авто.
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Жители находят обломки сбитых ракет прямо во дворах.
Также минувшей ночью сообщалось о взрывах в Житомирской области.
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