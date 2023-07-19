Украина пережила еще одну непростую ночь – враг в очередной раз атаковал мирные города.

И о Киеве российские захватчики тоже не забыли, пишет Politeka.net.

Столицу оккупанты атаковали дронами «Shahed».

«Безрезультатно. Еще на подступах к столице ПВО обнаружило и уничтожило все вражеские дроны. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются», – подчеркнули в КМВА.

Взрывы раздавались и в Одессе. В Сети уже появились кадры из квартир, в которых вылетели окна в результате атаки.

Кроме того, обломками побили припаркованные авто.

Жители находят обломки сбитых ракет прямо во дворах.

Также минувшей ночью сообщалось о взрывах в Житомирской области.

Последние новости Украины:

Увеличилось количество жертв страшного ДТП - ехали из Киева.

Военный погиб в страшной аварии вместе со всей семьей - суд огласил приговор виновнику трагедии.

Также сообщалось, что на Одесчине кусок ракеты привалил человека прямо в кровати.