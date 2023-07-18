ДТП сталася вдень на автодорозі Кропивницький - Кривий Ріг, пише Politeka.net.

Там, 16 липня, зіштовхнулись вантажний мікроавтобус та пасажирський, в якому перебувало 17 людей.

Спочатку повідомлялось, що внаслідок зіткнення рейсового мікроавтобуса сполученням Київ-Кривий Ріг з цивільним вантажним бусом загинула одна людина. Ще одна людина померла по дорозі до лікувального закладу.

Рятувальники деблокували трьох осіб і передали їх медикам «швидкої».

На жаль, кількість загиблих зросла.

Як повідомила Кіровоградська обласна прокуратура 18 липня, у результаті аварії загинуло чотири пасажира маршрутного мікроавтобусу, а ще 13 осіб зазнали травмувань. Серед травмованих - троє дітей - сімнадцяти, тринадцяти та чотирьох років.

«За даними слідства, 25-річний підозрюваний, керуючи автомобілем «Opel Vivaro», порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, чим створив аварійну ситуацію пасажирському мікроавтобусу «Volkswagen Crafter», який рухався назустріч, що призвело до лобового зіткнення транспортних засобів», - повідомили в прокуратурі.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням щодо обрання водієві запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На опублікованих з місця трагедіїї кадрах можна побачити, що внаслідок зіткнення бус і пасажирський автобус буквально перетворилися на металобрухт.

«Їхали з Києва, я їхала зі своєю бабусею. Пам’ятаю, як нас сильно занесло, потім я полетіла через вікно та вже опинилася на землі… Потім я встала, пішла допомогати тим, кому було більш гірше. Носила воду, бінти», - розповідає 13-річна Поліна, яка постраждала в ДТП.

Дівчинка в лікарні, її бабуся теж.

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