Так, только за минувшие сутки аввиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам противника, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления противника, один зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, три склада боеприпасов и три станции РЭБ врага.
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«Героям Слава!» , - комментируют пользователи соцсетей новые сведения о работе украинских защитников.
Также сообщается, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.
Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.
Последствия уточняются, но в Сети появились кадры, на которых жители Одессы демонстрируют побитые автомобили и окна, вылетевшие из их квартир в результате очередной атаки.
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Также сообщалось, что небо в Крыму стало красным от огня - гремят взрывы и бушует пожар.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области кусок ракеты привалил мужчину прямо в постели.