Украинская авиация безжалостно уничтожает оккупантов, отправляя врага на тот свет вместе с его техникой.

Так, только за минувшие сутки аввиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам противника, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления противника, один зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, три склада боеприпасов и три станции РЭБ врага.

«Мастерски! Слава ВСУ!»,

«Героям Слава!» , - комментируют пользователи соцсетей новые сведения о работе украинских защитников.

Также сообщается, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Последствия уточняются, но в Сети появились кадры, на которых жители Одессы демонстрируют побитые автомобили и окна, вылетевшие из их квартир в результате очередной атаки.

Последние новости Украины:

Ночная атака на Киев – что известно о последствиях нового удара.

Также сообщалось, что небо в Крыму стало красным от огня - гремят взрывы и бушует пожар.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одесской области кусок ракеты привалил мужчину прямо в постели.