В момент очередной страшной атаки со стороны российских оккупантов мальчики находились на улице.

О последствиях жестоких обстрелов из артиллерии рассказали в Офисе Генерального прокурора, пишет Politeka.net.

По данным следствия, 18 июля, около 19:30, оккупанты обстреляли частный сектор с. Желательное Первое в Донецкой области. На этот раз войска России нанесли удар, вероятно, с реактивной артиллерии.

«Под вражеский огонь попали двое мальчиков в возрасте 1 и 13 лет. Во время обстрела дети играли во дворе частного домовладения», – рассказали в прокуратуре.

Также получили ранения еще три человека - две женщины и мужчина.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В прокуратуре также опубликовали кадры с места атаки – двор усеян обломками и битым стеклом, стоит пустой манежик для малыша.

Добавим, также стало известно, что российская армия ночью атаковала "Шахедами" Херсон.

Около двух часов зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов собственного дома 89-летнюю женщину.

Ей предоставлена медицинская помощь.

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