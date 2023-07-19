О последствиях жестоких обстрелов из артиллерии рассказали в Офисе Генерального прокурора, пишет Politeka.net.
По данным следствия, 18 июля, около 19:30, оккупанты обстреляли частный сектор с. Желательное Первое в Донецкой области. На этот раз войска России нанесли удар, вероятно, с реактивной артиллерии.
«Под вражеский огонь попали двое мальчиков в возрасте 1 и 13 лет. Во время обстрела дети играли во дворе частного домовладения», – рассказали в прокуратуре.
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Также получили ранения еще три человека - две женщины и мужчина.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В прокуратуре также опубликовали кадры с места атаки – двор усеян обломками и битым стеклом, стоит пустой манежик для малыша.
Добавим, также стало известно, что российская армия ночью атаковала "Шахедами" Херсон.
Около двух часов зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка.
Спасателям удалось извлечь из-под завалов собственного дома 89-летнюю женщину.
Ей предоставлена медицинская помощь.
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В оккупированном Крыму готовятся к эвакуации на фоне новых взрывов и пожаров.
Также сообщалось, что украинские "птички" беспощадно уничтожают врага.
Кроме того, Politeka.net писала о ночной атаке на Киев.