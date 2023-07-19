Українська авіація безжально нищить окупантів, відправляючи ворога на той світ разом із його технікою.

Так, тільки за минулу добу аввіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника, пише Politeka.net.

Про це йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління противника, один зенітно-ракетний комплекс, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три склади боєприпасів та три станції РЕБ ворога.

«Майстерно! Слава ЗСУ!»,

«Героям Слава!», - коментуючть користувачі соцмереж нові зведення про роботу українських захисників.

Також повідомляється, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Додамо, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

Наслідки уточнюються, але в Мережі з’явилися кадри, на яких мешканці Одеси демонструють побиті автівки і вікна, що вилетіли з їхніх квартир внаслідок чергової атаки.

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Нічна атака на Київ - що відомо про наслідки нового удару.

Також повідомлялось, що небо в Криму стало червоним від вогню - гримлять вибухи і вирує пожежа.

Крім того, Politeka.net писала, що на Одещині шматок ракети привалив чоловіка прямо в ліжку.