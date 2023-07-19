На Купянском направлении российские оккупанты начали наращивать размах и темпы своего наступления. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Так, например, противнику удалось обойти с.Новоселевское с севера и с юга, поэтому теперь ВСУ удерживают исключительно западную часть села. Оккупанты продолжают свои атаки по направлению на с.Берестово и южнее с.Новоселевское в сторону с.Стельмаховка.

"На участке южнее этого отрезка, активизировались передовые подразделения 4-й "Кантемировской" танковой дивизии (тд) 1-й гв.танковой армии (гв. ТА). В частности, подразделения 423-го мсп этой дивизии, при поддержке подразделений двух отдельных мотострелковых бригад (омсбр) 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) - 15-й и 30-й омсбр, атаковали передовые подразделения ВСУ по дирекции с.Кармазановка - с.Дружелюбовка, пытаясь отбросить украинские передовые подразделения за Островские ставки", — пишет эксперт.

Кроме того, Константин Машовец отметил, что в районе с.Милуватка, российское командование развернуло тактическую группировку, которая, скорее всего, должна усилить первый эшелон войск в случае, если им удастся достичь какого-нибудь весомого успеха.

"Таким образом становится понятно, что противник, действуя в общем направлении на Боровую и Кругляковку стремится, если не рассечь группировку ВСУ на левом берегу р. Оскол, то по крайней мере, создать рубеж прикрытия с юга для ударной группировки 1-й гв. ТА, развернутой по направлению Сватово - Купянск", — добавил военный обозреватель.

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