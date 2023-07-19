Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, как изменилась ситуация на Лиманском направлениию

По его словам, ВСУ продолжают удерживать дорогу между с.Торское и с.Ямполевка, чем существенно сдерживают результативность атак 74-й омсбр противника в сторону Заречного.

"Несмотря на целую серию массированных атак этой бригады противника по направлению на с. Торское, поддержанное бронетехникой 59-го танкового полка, подразделениями воздушно-десантных войск (331-го парашютно-десантного полка 76-й вдп) противника, а также штурмовыми ротами типа "Шторм-Z", ему так и не удается, пока даже приблизиться к с.Торское. Не помог даже ввод в бой дополнительных подразделений 1452-го мсп ТРВ", — пишет эксперт.

В районе с.Григоровка в Серебрянском лесничестве ВСУ провели удачную контратаку и смогли отодвинуть противника примерно на 2 км в северо-восточном направлении, таким образом сняв непосредственную угрозу прорыва оккупантами Григоровки.

Также Константин Машовец отметил, что российский оккупантам не удалось вытеснить передовые подразделения ВСУ из с.Белогоровка (верхн.), несмотря на почти неделю массированных атак на это село сразу с трех направлений.

"Очевидно, что атаки противника вдоль р.Северский Донец через Серебрянское лесничество и вдоль дороги Кременная - Лиман по направлению на с.Заречное противник продолжит. Так же, как и попытки оттеснить наши подразделения из с. Белогоровка. Но есть одно "но", противнику явно не хватает уровня боеспособности его передовых подразделений. Эти атаки даются ему еще труднее, чем это было, в свое время, в районе г.Бахмут", — добавил военный обозреватель.

Последние новости Украины:

Ночная атака на Киев - что известно о последствиях нового удара.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" срочно предупредила пассажиров о последствиях вражеских обстрелов.

Тем временем украинские "птички" беспощадно рушат планы врагов.