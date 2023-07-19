Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, как изменилась ситуация на Лиманском направлениию
По его словам, ВСУ продолжают удерживать дорогу между с.Торское и с.Ямполевка, чем существенно сдерживают результативность атак 74-й омсбр противника в сторону Заречного.
"Несмотря на целую серию массированных атак этой бригады противника по направлению на с. Торское, поддержанное бронетехникой 59-го танкового полка, подразделениями воздушно-десантных войск (331-го парашютно-десантного полка 76-й вдп) противника, а также штурмовыми ротами типа "Шторм-Z", ему так и не удается, пока даже приблизиться к с.Торское. Не помог даже ввод в бой дополнительных подразделений 1452-го мсп ТРВ", — пишет эксперт.
В районе с.Григоровка в Серебрянском лесничестве ВСУ провели удачную контратаку и смогли отодвинуть противника примерно на 2 км в северо-восточном направлении, таким образом сняв непосредственную угрозу прорыва оккупантами Григоровки.
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Также Константин Машовец отметил, что российский оккупантам не удалось вытеснить передовые подразделения ВСУ из с.Белогоровка (верхн.), несмотря на почти неделю массированных атак на это село сразу с трех направлений.
"Очевидно, что атаки противника вдоль р.Северский Донец через Серебрянское лесничество и вдоль дороги Кременная - Лиман по направлению на с.Заречное противник продолжит. Так же, как и попытки оттеснить наши подразделения из с. Белогоровка. Но есть одно "но", противнику явно не хватает уровня боеспособности его передовых подразделений. Эти атаки даются ему еще труднее, чем это было, в свое время, в районе г.Бахмут", — добавил военный обозреватель.
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