В частности, оккупанты, пытаясь спастись от сокрушительного огня ВСУ, бросают свою технику и убегают.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
«Оккупанты под Бахмутом бросают свою технику на расстрел нашей артиллерии. Был поражен танк, БРЕМка приехала его вытаскивать, но по ней тоже попали. Танк сгорел», - сообщил Сырский о последствиях хорошей работы 77-й ОДШБр.
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Тем временем стало известно, что россияне отступили с некоторых позиций на Бахмутском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
«На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут. В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки. Наши воины имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – рассказали в Генштабе.
Также отмечается, что оккупанты сопротивляются, применяют резервы и несут огромные потери.
Тяжелые бои продолжаются.
Добавим, что появились подробности применения кассетных боеприпасов, полученных Украиной от США. Их, по данным СМИ, в том числе планируют применять в боях за Бахмут.
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Также сообщалось, что генерал Сырский сделал новое заявление – враг перебрасывает резервы.
Кроме того, Politeka.net писала, что враг стянул огромное количество солдат - раскрыт замысел.