За словами Сирського, Сили оборони продовжують виконувати задачі на Східному напрямку.

Ситуація складна, але, запевняє Сирський, контрольована.

«Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування. Водночас, противник зосередив свої основні сили на Куп‘янському напрямку, де українські воїни тримають оборону», - зазначив Сирський, додавши, що українські захисники продовжують битися і Україна переможе.

Додамо, тим часом аеророзвідник 92-ї ОМБр Леонід Маслов повідомив деталі ситуації під Куп’янськом.

«… Попри те, що мають місце окремі спроби тиску на наші позиції під Купянськом на лівому березі Осколу, дані про «перехід в наступ» противника слід трактувати як активізацію дій і тиск», - запевнив Маслов.

Боєць також підкреслив, що «ніхто нічого не прорвав.

«Позиції на місці, 2 ділянки, які раніше весь час переходили з рук в руки зараз перейшли в інші руки. Це намаганння змусити нас відтягнути сили», - повідомив аеророзвідник.

Також стало відомо, що на Харківщині на лінії зіткнення ворог намагався йти в наступ в районі західніше Лиману Першого.

«Але отримав відсіч наших захисників та відступив з втратами», - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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