Российские оккупанты сосредоточили мощную группировку, более 100 тысяч личного состава, на Лимано-Купянском направлении. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" объяснил, что задумал враг.

"Противник пытается рассредоточить наши силы, особенно снять их с Бахмутского направления. Почему именно так? Под Бахмутом, точнее уже в самом Бахмуте, они терпят катастрофическое поражение. Они его взяли, задекларировали на весь мир, что он их, более того, путин даже там каких-то их героев наградил, но может сложиться оперативное окружение, и этот контингент будет или уничтожен, а еще лучше пленен, и если это происходит, то это глобальное поражение для москвитов. И к чему они прибегают? К классическому маневру отвлечения сил, атакуют на наиболее удобном направлении, а Купянск удобен, с целью наши силы убрать из Бахмутского", — заявил Петр Черник.

По словам эксперта, россияне не делают ничего нового, эта их операция продолжается еще с января, и ВСУ дают достаточно серьезный отпор.

"Есть страх, что вот, мол, какая страшная огромная эта группировка 100 000. Давайте напомним, что за всю эту войну мы уже больше 300 тысяч перемололи, а если с ранеными, то еще плюс 600 тысяч можем прибавлять, а в части качественной техники, а без нее никак, у них крайне серьезные проблемы, а такого контингента подготовленного, как было в начале войны, тоже нет. Я никоим образом не умаляю проблему, но где-то надо немного и снизить градус перенапряжения", — добавил Петр Черник.

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