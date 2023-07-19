Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и перспективах украинских защитников там.

"Есть уже такое явление, как Бахмутский парадокс. В чем он заключается: когда мы его удерживали, мы имели плотную и большую городскую застройку, противник сам превратил эту застройку в щебень, однако господствующие высоты мы сумели отбить и, по большому счету, противник находится в тире", — заявил Петр Черник.

Эксперт подчеркнул, что россияне уже не могут выйти из Бахмута, потому что это глубоко политический вопрос.

"Это уже не военная операция, она чисто политическая, и рано или поздно, если мы сумеем удержать ту динамику, пусть медленную, но очень правильную, которая есть на сегодня, мы их окружим. Чем оперативное окружение отличается от полного окружения? Полное окружение - это когда каждая дорога и тропа имеет блокпост. Оперативное окружение - это когда все дороги и тропы мы накрываем своим артиллерийским огнем, и в этом направлении все движется довольно правильно. Если колесо истории будет на нашей стороне, а, я думаю, оно таки на нашей стороне, когда эта ловушка закроется, это может быть первой каскадной точкой для надлома мотивации противника", — добавил Петр Черник.

По его словам, россияне пытаются рассредоточить наши силы, особенно снять их с Бахмутского направления, стянув мощную группировку на Лимано-Купянское направление.

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