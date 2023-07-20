Военный эксперт Андрей Крамаров сообщил, какая обстановка на фронте на Запорожском направлении. Об этом специалист высказался в эфире канала "Сейчас".

"Смотрите, у них там ситуация очень плохая и очень плохая с пятого июня, когда мы начали первое движение туда, оказалась такая неприятная картинка. Их линии обороны, они же создаются в несколько эшелонов, и если ты первую не можешь выдержать, задача личного состава с техникой отойти ко второму, чтобы там с теми силами, которые уже есть, сдержать эту навалу эффективно. То есть, есть буферные зоны, между которыми должны быть четкие логистические цепочки. А проблема россиян в том, что из-за хаотического минирования, которое они применили через неуверенность в своих силах, состоит в том, что когда первая линия отходит ко второй, то часть из нее просто подрывается на своих же минах", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что это и факт плохого обеспечения, а также дополнительный резерв частично перебросили на Луганщину, стал причиной недовольства оккупантов. Также еще есть и проблема в том, что ВСУ очень хорошо отрабатывают по артиллерии и другой техники, а без преимущества в артиллерии Россия вообще не умеет воевать.

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