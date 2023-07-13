В Орехове Запорожской области в результате минометного обстрела РФ погиб мужчина.
Как сообщили в Офисе президента Украины, разрушены несколько домов, ранен еще один 87-летний местный житель. В результате вражеского обстрела были разрушены около 3 домов и убит мужчина.
Информацию подтвердили в Запорожской областной военной администрации.
Сообщается, что под вражескими ударами оказались мирные украинцы.
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В результате атак российской армии есть погибшие и раненые, российские войска атаковали прифронтовой Орехово.
В ОВА добавили, что погиб 40-летний житель от полученных травм. Ранение получил 66-летний житель Верхней Терсы во время обстрелов из РСЗО, сейчес он в больнице.
В Малокатериновке взрывной волной частично разрушено складское помещение - ранения получили два человека.
Напомним, утром Генштаб сообщал об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении.
Как заявил представитель ГШ Андрей Ковалев, продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка.
Сейчас ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, рф перемещает войска и применяет резервы.
Южнее Бахмута также было успешное продвижение.
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Также сообщалось о направлении, на котором враг добился успеха.
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