Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" объяснил, могут ли нашими целями стать корабли Черноморского флота российской федерации и как можно снизить риски для торговых судов, которые транспортируют зерно.

"Первая проба пера состоялась. Напомню, корабль радиоэлектронной борьбы "Иван Хурс", правда, тогда он защитился и сумел отразить атаку беспилотников, но ничего на месте не стоит, средства нападения всегда опережают средства защиты. Уверен, что сейчас все очень серьезно экспертируется, и мы еще будем очень сильно радоваться, когда какой-то из их корветов или фрегатов пойдет ко дну. А в части зернового коридора и его защиты мой персональный наибольший страх — не столько прямые атаки противника, сколько подлость от них в виде подводных, не доходящих на верх, мин", - заявил Петр Черник.

Эксперт подчеркнул, что такие мины не видны, поэтому это может быть очень серьезная угроза.

"Противник имеет средства, в первую очередь подлодки класса "Варшавянка", которые могут миновать акваторию в этом незаметном режиме. И снова обвинить Украину, что это украинцы не контролируют свои мины, вполне в философии противника. Хотя если одна из стран НАТО отважится, особенно Турция, на эскорт, то история также знает такие случаи. Напомним операцию 87-го года, когда американцы защищали нефтяные конвои из Кувейта", — добавил Петр Черник.

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