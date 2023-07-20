В больницы госпитализированы 9 человек. Многим оказали помощь на месте, пишет Politeka.net.
Двоих жителей – мужчину и женщину – спасли из-под завалов.
"Сейчас на место выехали коммунальщики. Начинаем убирать территорию. Относительно отселения людей, есть две локации. С жителями работают представители администрации района", - сообщает мэр города Александр Сенкевич.
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Также появились фотографии после очередной атаки, которую ночью пережила Одесса.
Улицы города усеяны стеклом.
Напомним, ранее стало известно, что россияне ночью ударили по центру Николаева.
Сообщалось, что по одному из адресов огромная воронка возле трехэтажного жилого дома, вспыхнул очень серьезный пожар.
Вокруг много поврежденных домов.
Также оккупанты атаковали центр Одессы.
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Также сообщалось, что оккупанты атаковали самый популярный украинский курорт.
Кроме того, Politeka.net писала, почему не была уничтожена железная дорога при ударе по Крымскому мосту.