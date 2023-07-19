Бахмутський район, в якому залишаються цивільні люди, щоденно потерпає від жахливих атак і обстрілів.

Росіяни гатять з усього підряд, пише Politeka.net.

Днями ворог наніс черговий авіаудар по містечку Нью-Йорк.

Рятувальники розповідають, що багато будинків у Нью-Йорку зруйновано чи пошкоджено, але деякі місцеві досі відмовляються виїжджати.

На цей раз окупанти скинули на місто авіаційну бомбу ФАБ-500. Влучання прийшлося у житловий 5-поверховий будинок.

Величезна авіабомба влучила в покрівлю і, пробивши перекриття, пролетіла з 5 по 1 поверхи.

Впала авіабомба у підвальному приміщенні, де знаходилися люди. Але, сталося справжнє диво – авіаційна бомба не здетонувала.

Рятувальники Торецького гарнізону Головне управління ДСНС України у Донецькій області спільно з поліцейськими провели евакуацію всіх мешканців пошкодженого будинку та будинків, розташованих у зоні можливого ураження.

В одній із квартир пошкодженого будинку проживав чоловік з обмеженими фізичними можливостями. Його рятувальники за допомогою нош винесли з будинку та разом з його сім'єю транспортували до іншого помешкання.

ФАБ-500 в основному використовувалася над Афганістаном радянськими та союзними афганськими військами упродовж 1980-х років. Також цю авіабомбу використовували над Сирією як російські, так і сирійські військові літаки.

Після 24 лютого 2022-го року російські війська використовують ФАБ-500 для бомбардування українських міст.

При вибуху ФАБ-500 утворюється вирва діаметром 8,5 м.

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Також повідомлялось, що окупанти влупили по Україні "Калібрами" і "Оніксами".

Крім того, Politeka.net писала, що українські "пташки" нещадно нищать плани ворогів.