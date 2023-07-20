Как сообщили в Воздушных силах ВС Украины, ночью 20 июля оккупанты снова атаковали южные регионы Украины, на этот раз под ударом российских ракет Одесса и Николаев.
В общей сложности противник выпустил 38 боеприпасов - 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.
А именно – 7 крылатых «Ониксов» из берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым); 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря); 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр» предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря); 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым); 19 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).
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Уничтожить удалось 18 воздушных целей.
"Две крылатые ракеты морского базирования "Калибр", три крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", а также 13 ударных дронов "Shahed-136/131"", - сообщили в Воздушных Силах.
Тем временем полиция Украины опубликовала новые фото с места ужасной ночной атаки по Николаеву.
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Последствия ночного удара по Николаеву ужасают.
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