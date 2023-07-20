До лікарень госпіталізовано 9 людей. Багатьом надали допомогу на місці, пише Politeka.net.
Двох жителів - чоловіка та жінку - врятували з-під завалів.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Масштабний ракетний удар: окупанти влупили по Україні "Оніксами" і "Калібрами", є влучання
Йде етап знищення: експерт розкрив важливу мету ЗСУ, до захоплення готувалися дуже довго
Нічна атака на Київ: що відомо про наслідки нового удару
Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста
"Наразі на місце виїхали комунальники. Починаємо прибирати територію. Щодо відселення людей, маємо дві локації. З жителями працюють представники адміністрації району", - повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.
Також з’явилися фото після чергової атаки, яку вночі пережила Одеса.
Вулиці міста усіяні склом.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни вночі вдарили по центру Миколаєва.
Повідомлялось, що на одній із адрес величезна вирва біля триповерхового житлового будинку, спалахнула дуже серйозна пожежа.
Довкола багато пошкоджених будинків.
Також окупанти атакували центр Одеси.
Останні новини України:
Росіяни скинули величезну авіабомбу на багатоповерхівку.
Також повідомлялося, що окупанти атакували найпопулярніший український курорт.
Крім того, Politeka.net писала, чому не була знищена залізниця при ударі по Кримському мосту.