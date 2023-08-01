В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить овощной салат на зиму.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:
- кабачки – 300 г
- капуста цветная – 600 г
- морковь – 250 г
- чеснок – 20 зуб.
- перец черный горошком – 60 шт.
- лавровый лист – 9-10 шт.
- укроп – 100 г
- перец острый чили – 1 стручок (опционально)
Для рассола:
- вода – 6 л
- сахар – 760 г
- соль – 280 г
- раствор уксусной кислоты 9% - 750 г
- соус томатный чили – 400 г
"Кабачки и цветная капуста в этом маринаде просто непревзойденные, поверьте! Овощи получаются настолько вкусными, что я готовлю по 100 банок каждый год и ничего не остается на следующий", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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Кабачки, перец чили и морковь нарезаем кольцами. Цветную капусту разбираем на соцветия. Кипятим 6 литров воды.
В банки в равных пропорциях выкладываем укроп, лавровый лист, чеснок, перец чили, черный горошком, кабачок, морковь и цветную капусту. Заливаем каждую банку кипятком и накрываем крышкой на 10 минут.
Далее звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сливает воду из банок обратно в кастрюлю, снова кипятит ее и снова заливает в банки на 10 мин.
Затем снова выливаем воду в кастрюлю, ставим на плиту, добавляем уксус, соль, сахар, томатный соус чили и даем закипеть.
Этот рассол "Мастер Шеф" Литвинова разливает в банки, закручивает их крышками и переворачивает вверх дном. Заворачиваем банки одеялом до полного остывания.
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