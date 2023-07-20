Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online рассказал, как развивается ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях.

"На Херсонском направлении на левом берегу работают наши разведчики для подготовки мест десантирования и уже плацдармов для форсирования Днепра, а Запорожское направление — на трёх локациях сейчас идут боевые действия с положительной динамикой с нашей стороны: это Ореховское направление (с Орехово на Токмак), на Работино с севера на юг и, можно сказать, с северо-востока на юго-запад в сторону Васильевки, проводятся мероприятия там по вытеснению российских войск и разминированию", — заявил эксперт.

Также, по его словам, у ВСУ хорошая динамика на Времевском выступе, там украинские защитники уже работают по нескольким линиям обороны противника и через полторы-две недели могут подойти к Старомлыновке — это основная линия обороны на Времевском выступе, за которой уже есть так называемый оперативный простор.

ВСУ, война, бой

"Если прорвем эту линию обороны основную фондовую, то потом уже будет чуть легче идти в сторону Азовского моря. То есть в принципе все идет согласно плану главкома. Есть некоторые моменты, связанные с новой техникой, которая подходит, новыми боеприпасами, которые начинаем использовать, те же боеприпасы кассетные, которые уже на линии фронта используются довольно таки неплохо", — добавил Роман Свитан.

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