Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online рассказал, как развивается ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях.

"На Херсонском направлении на левом берегу работают наши разведчики для подготовки мест десантирования и уже плацдармов для форсирования Днепра, а Запорожское направление — на трёх локациях сейчас идут боевые действия с положительной динамикой с нашей стороны: это Ореховское направление (с Орехово на Токмак), на Работино с севера на юг и, можно сказать, с северо-востока на юго-запад в сторону Васильевки, проводятся мероприятия там по вытеснению российских войск и разминированию", — заявил эксперт.

Также, по его словам, у ВСУ хорошая динамика на Времевском выступе, там украинские защитники уже работают по нескольким линиям обороны противника и через полторы-две недели могут подойти к Старомлыновке — это основная линия обороны на Времевском выступе, за которой уже есть так называемый оперативный простор.

"Если прорвем эту линию обороны основную фондовую, то потом уже будет чуть легче идти в сторону Азовского моря. То есть в принципе все идет согласно плану главкома. Есть некоторые моменты, связанные с новой техникой, которая подходит, новыми боеприпасами, которые начинаем использовать, те же боеприпасы кассетные, которые уже на линии фронта используются довольно таки неплохо", — добавил Роман Свитан.

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