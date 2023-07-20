Самая сложная ситуация сейчас на Донецком и Луганском направлениях. На Луганское россияне подтянули те части, которые были рассредоточены в течение последнего полугода на левом берегу Северского Донца.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Politeka Online.

Эксперт объяснил, что оккупанты подтянули силы к линии Купянск-Сватово-Кременная и выполняют определенные наступательные действия, но пока в режиме рейдовых атак и зондирующих операций.

"Пока щупают нашу линию обороны и подготавливается к какому-то движению, может быть, с усилением, но, скорее всего, будет усиливаться их давление тогда, когда наши резервы начнут входить для прорывов на Запорожском или Херсонском направлении. То есть это такие зондирующие операции, подготовка к более масштабным действием, но не более того. Поэтому количество боестолкновений, конечно, увеличилось, но еще не критичное для этого участка фронта. Мы контратаками удерживаем любые попытки российских войск двигаться, отбрасываем их на стартовые позиции, уничтожая живую силу и технику противника", — заявил Роман Свитан.

Эксперт также рассказал, что на Донецком фронте боестолкновения идут в осносвом в трех локациях.

"В районе Бахмута наши войска сейчас занимают, зачищают плацдармы вокруг господствующих высот, которые уже заняли, и перевели уже гарнизон российский в Бахмуте в режим оперативного окружения, огневого котла. Простреливается город перекрестным огнем с высот нашей артиллерии, дальность довольно таки неплохая, 25-30 километров, потому по радиусам мы город перекрываем полностью", — добавил Роман Свитан.

Также, по его словам, тяжелые бои идут в районе Донецка и в районе Марьинки и Авдеевки.

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