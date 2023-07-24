"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко предложил рецепт малинового варенья с апельсином, кулинар подметил, что использовать для вкусности на зиму можно как желтую, так и красную малину.

Ингредиенты:

1 кг свежей малины

500 г сахара

30 мл бальзамического уксуса

Мякоть 1 апельсина (примерно 100 г)

Цедра половины апельсина

Пошаговый рецепт малинового варенья с апельсином от "Мастер Шефа" Клопотенко:

Шаг 1: Аккуратно промойте 1 кг свежей малины, отбирая только зрелые и неповрежденные ягоды. Помните, что гнилые ягоды лучше не использовать, чтобы избежать брожения варенья. Переложите малину в кастрюлю и посыпьте 500 г сахара. Дайте ягодам постоять в сахаре в течение 20-30 минут, чтобы они отдали сок. Если желаете, можете измельчить малину с помощью блендера, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.

Шаг 2: Поставьте кастрюлю с малиной на средний огонь и доведите до кипения, время от времени помешивая ложкой. Варите варенье 5-10 минут после закипания, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко. Обратите внимание, что малиновое варенье может сбегать из кастрюли, поэтому рекомендуется использовать достаточно большую кастрюлю. Стерилизуйте банки для варенья, чтобы они были готовы к использованию к моменту, когда варенье будет готово.

Шаг 3: Вырежьте мякоть апельсина, нам понадобится примерно 100 г. Нарежьте ее на небольшие кусочки и добавьте в кастрюлю с малиной. Также натрите цедру половины апельсина на мелкой терке, избегая белой части, и добавьте ее в кастрюлю, советует "Мастер Шеф" Клопотенко. Если желаете, можно просто аккуратно срезать цедру и измельчить ее.

Шаг 4: Добавьте в кастрюлю 30 мл бальзамического уксуса и продолжайте варить варенье еще 5 минут. В процессе варки может появиться пена на поверхности смеси, ее следует убрать с помощью ложки.

Шаг 5: Тщательно разложите готовое малиновое варенье с апельсином по заранее стерилизованным банкам и накройте крышками. Оставьте варенье остывать при комнатной температуре, а затем храните его в прохладном месте до года, заверщает рецепт "Мастер Шеф" Клопотенко.

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