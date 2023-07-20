Там водитель автомобиля «Форд», убегая от стражей порядка, сбил человека. Девушка, которой было всего 21 год, скончалась на месте ДТП.

У водителя, кроме алкоголя в крови, количество которого превышало норму более чем в два раза, обнаружили украинский паспорт.

Несчастье в Польше, которое произошло из-за молодого пьяного парня, возмутило украинцев. Люди выражают соболезнования семье погибшей и надеются, что виновника трагедии накажут.

«Девушку жаль, водителя за такое нужно на электрический стул, пьяный за рулем – это убийца»,

«Надеюсь, что парню дадут максимальный срок»,

«Жизнь это не кино – в таких случаях лучше не убегать, особенно в городе. Лучше пару лет на велосипеде поездить, чем убить человека»,

«В Кракове также идиот убил пассажиров»,

«Попробует теперь польскую баланду»,

«Пусть отвечают по полной. Идет война, они не на фронте, а прячутся от призыва за пределами Украины. И ездят бухи. Этому нет оправдания».

Напомним, ДТП произошло утром 19 июля в городе Легница через несколько минут после того, как полиция получила информацию, что по одной из улиц двигается нетрезвый водитель. Офицеры отследили автомобиль, включили фары и сирены, чтобы остановить Ford, сообщает Polsat News.

Водитель вместо того, чтобы отреагировать на команды полицейских, нажал на педаль газа и начал убегать. На повороте дороги он не справился с управлением и сбил девушку-пешехода.

Удар был такой силы, что девушку подбросило в воздух. Она пролетела несколько метров и упала за забором соседнего дома.

"Форд" врезался в припаркованные авто. Сообщается, что водителю 24 года и за руль он сел в нетрезвом состоянии.

В салоне авто находились два пассажира – они также украинцы и они также были задержаны.

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