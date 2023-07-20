В Беларусь продолжают перебрасывать колоны с "вагнеровцами", которых после мятежа Пригожина принимает у себя Лукашенко. Их группировка недостаточна для похода на Киев со стороны Беларуси, однако есть угроза захода небольших групп ДРГ.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, "вагнеровцев", которых принимает у себя на территории Лукашенко недостаточно, чтобы сформировать группировку войск и идти на Киев.

"Их там ожидается от 6 до 8 тысяч. Для похода на Киев нужно от 120 тысяч минимум. Вот у россиян сейчас 100 тысяч на направлении Сватово-Кременная, вот собственно 100 тысяч не могут пока пробить там нашу оборону. А на Киев, как вы понимаете, это немного сложнее задача. Поэтому этого можно не ждать. А вот нет станут ли их использовать как ДРГ? Конечно будут", - говорит Евгений Дикий.

По его словам, к этим "вагнеровцам" нужно относится серьезно, так как это те самые вояки, которые выжили в Бахмуте и знают, что такое настоящая война.

"Я думаю, что наша пограничная служба уже учитывает такую вероятность. Если до того в принципе это направление можно было считать достаточно спокойным, то сейчас именно готовятся "встречать гостей". Но не в формате похода на Киев, а именно в формате о заползания маленьких, но злых ДРГ. Ну я думаю, что пограничная служба вместе с местной терробороной целиком способна к этой угрозе подготовиться", - подытожил эксперт.

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