Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан в прямом эфире поднял вопросы, актуальные на сегодняшний день. В частности, он обсудил тему продвижения украинских войск и обстановку на фронте, активные обстрелы оккупантов.
«Надо чуть масштабнее вопрос решать по югу, не только по Одессе, а по всему Черноморскому побережью. Нужно это для того, чтобы прикрыть Одессу, а то мы ее «оставили», думали, что ее прикроет от ударов зерновая сделка, как и южное побережье.
На побережье Крыма у нас основная задача по уничтожению военных объектов, складов. На западном побережье у них много систем обнаружения, те же зенитно-ракетные комплексы, куда могут как раз обратить внимание ВСУ.
Залужный сказал, Крым будем освобождать военным путем. А генерал сказал – генерал сделал. Все усилия будут направлены на уничтожение военных объектов. Потому такая веселая осень крымским объектам обеспечена» - делится эксперт.
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Ранее эксперт объяснил, что оккупанты подтянули силы к линии Купянск-Сватово-Кременная и выполняют определенные наступательные действия, но пока в режиме рейдовых атак и зондирующих операций.
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Также сообщалось, что оккупанты атаковали самый популярный украинский курорт.
Кроме того, Politeka.net писала, почему не была уничтожена железная дорога при ударе по Крымскому мосту.