Военный аналитик Петро Черник проанализировал ситуацию в связи с ударами по Николаеве и Одессе. Об этом эксперт сообщил в эфире "Сейчас.

"Россияне к этому всему готовились. Почему они вышли из "зерновой сделки" на мой взгляд, они поднимают ставки в планетарном масштабе. Благодаря украинскому зерну кормят 400 миллионов человек, им критически необходимо перемирие и они в такой способ, считают, что через акты террора по пунктам, где наше продовольствие грузится в сухогрузы, смогут что-то достичь. Главная их цель, суметь найти ту точку прикосновения, где на их мнение, мы украинцы сможем сесть с ними за стол переговоров, но этого не может произойти на этой фазе войны", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что разговаривать с врагом можно только на расстоянии в длину автоматной очереди. Также Россия сейчас планирует увеличить напряжение и уже минирует Черное море, чтобы корабли не смогли вывезти продовольствие. От оккупантов можно ожидать чего угодно и если они говорят, что будут топить гражданские суда, значит к этому нужно относиться очень серьезно. Это классическое правило израильских спецслужб, если враг говорит тебе, что хочет тебя убить, значит именно это он и планирует сделать.

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