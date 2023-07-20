Этой ночью враг атаковал не только Николаев и Одессу, стало известно о последствиях других ударов.

Так, под огнем врага находилась Черниговщина, пишет Politeka.net.

В Черниговской ОГА сообщили, что этой ночью Семеновку враг беспощадно атаковал дронами-камикадзе типа "Шахид". Есть попадания в жилые дома.

«Количество потерпевших уточняется. Продолжается отселение жителей. Новгород-Северская ТГ: 14 приходов из артиллерии; 36 – РСЗО; 7 – миномет; 3 – вероятно НАР запущены с вертолета», - сообщили в Черниговской ОГА.

Кроме того, российские захватчики атаковали Сумы.

По данным Сумской ОВА, около 01:30 Сумы атаковало три Shahed. Один из них сбит, второй подбит Силами ПВО ВСУ, третий попал в здание внешкольного оздоровительного заведения, здание вспыхнуло.

Пострадала медсестра оздоровительного заведения – ей оказали помощь на месте.

По предварительной информации, под завалами людей не обнаружено.

Напомним, по югу Украины минувшей ночью оккупанты ударили почти двадцатью ракетами.

"Ночью 20 июля оккупанты снова атаковали южные регионы Украины! На этот раз под ударом российских ракет Одесса и Николаев.

В общей сложности противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе...", - сообщали в Воздушных Силах Украины.

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Также сообщалось, что оккупанты атаковали самый популярный украинский курорт.