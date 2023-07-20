Одна из выпущенных противником ракет разрушила большой жилой дом в центре Николаева, пишет Politeka.net.

На кадрах, опубликованных после ракетного удара, можно увидеть, что дом, в котором жили обычные мирные люди, превратился в горящие руины.

«В результате попадания разрушены несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 кв. м, которую пожарные ликвидировали в 07:45. Продолжается разбор завалов. Повреждены соседние многоэтажные дома», - сообщал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также произошло возгорание гаражей, которое было оперативно ликвидировано.

«Повреждены около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках, расположенных рядом», – рассказал Ким.

На данный момент известно о 19 пострадавших в результате ракетного удара по Николаеву. За медицинской помощью обратились восемь человек – госпитализированы двое, среди них ребенок.

«Адская ночь для наших людей! Враг звереет и бьет по гражданским объектам и жилым домам. Николаев, Одесса, Сумы, Чернигов, Донетчина этой ночью в очередной раз попали под массированный обстрел…», - прокомментировали страшную ночь в ГСЧС.

Напомним, что минувшей ночью оккупанты также ударили по Черниговщине и Сумам.

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Также сообщалось, что последствия ночного удара по Николаеву ужасают.

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