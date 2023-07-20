Новые российские удары по Одессе и Николаеву снова поднимают вопрос аморфности, неповоротливости и недальновидности партнеров Украины.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Военный аналитик уверяет, что ракетные атаки это далеко не только проблемы Украины.

«После того как россия разорвала "Зерновую сделку" она тут же стала наносить по Одессе и Николаеву удары, разрушая зернохранилища и портовую инфраструктуру. Наносить удары ракетами, которые не может перехватывать наше ПВО. А почему не может? Привет нашим партнерам!», - отметил Коваленко.

Эксперт подвернклу, что высокоэффективная ПВО размещена в Киеве, а остальные города-миллионники остаются без прикрытия. При этом в мире 1 765 ПУ ЗРК Patriot, только с США их на вооружении более 1 100.

Отвечая на реплики, мол, «Вам никто не обязан», Александр Коваленко указал на важный нюанс:

"Зерновой коридор" не работает, а зерновые хабы планомерно уничтожаются российскими оккупантами, поскольку у нас нет ПВО способного отразить атаки россиян, ведь нам такое ПВО не передали, по неким причинам... В результате, зерно из Украины не пойдёт в другие страны, например, в Африку. Очень быстро Африку укроет продовольственный кризис и уже в этом году мы можем увидеть голод в Африке.

А там где голод, там и социальная, политическая, гуманитарная хаотизация и волна беженцев. Масштабный голод в XXI веке с тысячами, десятками тысяч смертей. Это мыслимо? И миграция...», - описывает Коваленко сценарий, который уже в ближайшем будущем может стать реальностью.

По словам эксперта, миллионы нелегальных мигрантов из центральной и северной Африки хлынут в Европу.

И голод станет не единственной проблемой. Там где голод, акцентирует внимание Коваленко, появляются социальная нестабильность, дестабилизация, хаос, радикальные движения.

«Это всё в комплексе может дать вторую жизнь ИГИЛ, Боко Харам или породит более страшный гомункулус, замешанный на уже существующих, но более агрессивной идеологией. То есть, странам Запада, помимо проблем с продовольственным кризисом, миграционным хаосом, нужно будет решать проблему с террористической угрозой новой формации», - уверен военный аналитик.

Коваленко также подчеркнул, что это та реальность, которую международные партнеры Украины создают именно своей аморфностью.

Удар по порту в Одессе, уверен эксперт, это большее, чем "Россия не соблюдает договорённости" и «зерновой террор».

«Европейцы даже не представляют, что иж ждет… », - подчеркивает Коваленко.

Последние новости Украины:

Россияне минувшей ночью ударили по югу Украины почти двадцатью ракетами.

Также сообщалось, что последствия ночного удара по Николаеву ужасают.

Politeka.net также писала, что у обиженного Путина новый циничный план – пострадает не только Украина.