Росіяни знов атакували південь України, під ударом російських ракет порти, причали, житлові будинки і торгові мережі.

Як повідомили в Повітряних силах ЗС України, уночі 20 липня окупанти знову атакували південні регіони України, цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв.

Загалом противник випустив 38 боєприпасів - 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе.

А саме - 7 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим); 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря); 3 крилаті ракети морського базування «Калібр» імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря); 5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» (Крим); 19 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Знищити вдалося 18 повітряних цілей.

«Дві крилаті ракети морського базування «Калібр», три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К», а також 13 ударних дронів «Shahed-136/131»», - повідомили в Повітряних Силах.

Тим часом поліція України опублікувала нові фото з місця жахливої нічної атаки по Миколаєву.

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