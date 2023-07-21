Недавно появилась информация о поставке в Украину кассетных боеприпасов от американских партнеров. Есть много версий, как это оружие может повлиять на ход войны и будет ли оно причиной прорывов и переломов на фронте. Так, одни эксперты склоняются к тому, что кассетные боеприпасы сильно изменят позиции, однако, есть те, кто настроен более скептично. Но точно одно, такой вид вооружения усилит Вооруженные силы Украины в противодействии оккупантам.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, применение кассетных боеприпасов кардинально не поменяют обстановку. Однако, у этого вида снарядов есть своя особенность, а именно площадь поражения.

"Я бы не сказал, что это просто кардинальная перемена ситуации, но вместе с тем, это очень все это очень помощное. Потому что, ну понятно, что, когда ты используешь артиллерию или системы залпового огня, и ты выстреливаешь один снаряд, и он достигает цели или не достигает. И совсем другое дело, когда вместо одного, ты накрываешь площадь как футбольное поле. То есть вместо одного выстрела, около 350 выстрелов", - говорит Виктор Ягун.

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