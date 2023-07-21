Министерство обороны России начало увольнять командиров из некоторых наиболее боеспособных частей и соединений из-за неповиновения высшему армейскому руководству. В списке уволенных генералов уже много фамилий, начиная от Ивана Попова, потом командир 106 Гвардейской воздушно-десантной дивизии Сильвестров, затем Корней, потом Рамиль и Батулин, потом Сергей Карасев, Михаил Теплинский и другие. Судя по всему, в российской армии идут массовые чистки среди генералов, и это может сыграть на руку Украине в этой войне.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По его словам, в РФ начались массовые чистки и разборки, они происходят в вооруженных силах россии.

"Все мы знаем поговорку, что повторение какой-то там вещи может перерасти в фарс. На самом деле повторение каких-либо репрессий против военных, которые они хотят сделать, там по аналогу 37-х или 30-х годов ХХ века, когда Советский союз производил чистки перед Второй мировой войной. Ну они сейчас выглядят намного энергичнее. Почему? Потому что они стреляют себе в ногу. Они истории совсем не знают", - говорит Виктор Ягун.

По словам эксперта, все что они делают, они делают в первую очередь на вред себе. Они забирают тех офицеров, которые плохо или хорошо, но начали выражать свое некое отдельное мнение.

"А в русской армии это недопустимо, недопустимо иметь свое особое мнение, недопустимо совершать какие-то инициативные действия, и все должно быть гладко-четко, и исключительно в пределах приказа главного командира. Главный командир, ну не знаю, кто там, Путин, Герасимов. Это не имеет значения, кого они там выполняют указания, но мы имеем то, что имеем. Они ослабляют свою армию это раз, во-вторых, они вводят определенную часть офицеров, особенно генеральского, высшего уровня, в такую неуверенность в завтрашнем дне. Действительно готовят почву для того, чтобы появился какой-то условный Корнилов", - говорит Ягун.

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