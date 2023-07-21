Экс-замглавы СБУ Виктор Ягун прокомментировал взрывы в Крыму и как это повлияет на фронт. Об этом эксперт рассказал в эфире "Фабрика новостей".
"Это был один из больших складов, который использовался украинской армией до 2014 года и почему он остается очень важным для российской армии, потому что это та перевалочная база, куда свозили боеприпасы, которые заходили в Крым по Крымскому мосту через железнодорожную ветку. Это был такой себе логистический хаб и уже потом он распределялся что куда, что остается в Крыму, что переходит на группировку, которая находится на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей. Поэтому уничтожение этого склада, я думаю, что это достаточно мощный удар по южной группировке, которая сейчас пытается противостоять нашему наступлению", - рассказал эксперт.
При этом специалист добавил, что Россия готовилась к войне задолго до ее начала, когда в Болгарии, Чехии и Украине начали постоянно взрываться склады с боеприпасами. Если тогда еще можно было в Украине списать происшествие на коррупцию и некачественное хранение или еще что, то у наших партнеров подобное тоже повторялось.
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