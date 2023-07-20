Военный эксперт Евгений Дикий рассказал, как удар по Крымскому мосту повлиял на войну. Об этом эксперт рассказал в эфире "Апостроф ТВ".

"Возможно отразиться и на логистике. Там Аксенов очень хорошее предложение сделал вот этим всем туристам ехать в Крым и из него через оккупированную Украину. Маршрут Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. Я молчу о том, что это для них очень познавательный для них маршрут, пусть там немного сбоку услышат звуки фронта, пусть увидят своих мальчиков, пусть не прямо на передовой, но в таком виде, в котором они с передовой отползают. Все эти эшелоны с ранеными, подбитой техникой, пусть они на это посмотрят", - рассказал ветеран войны.

Эксперт добавил, что россияне также почувствуют на себе отношение местного населения, которое они "освободили" при помощи своих военных. А после этого еще проедут через руины Мариуполя, что может немного изменить их восприятие войны. Но если брать чисто военную точку зрения, можно представить, как в тылу воюющей российской группировки то малое количество дорог, которое там есть, будет забито российскими туристами, что будет влиять на логистику.

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