Если бы Украина сейчас получила дальнобойные ракеты ATACMS, через месяц война бы закончилась. Безусловно, ВСУ нужно и преимущество в воздухе, мы ждем от партнеров истребителей F-16, однако даже ракеты ATACMS позволили бы кардинально изменить ситуацию на поле боя.

Такое мнение в эфире своего ютуб-канала выразил офицер армии обороны Израиля военный эксперт Григорий Тамар.

Он опроверг информацию о том, что говорил о ненадобности истребителей, но подчеркнул свои слова о необходимости ракет ATACMS.

"Я утверждал, что есть две составляющие, которые могут позволить без господства в воздухе совершать успешные наступательные действия. Это эффективная система ПВО, которой вам в целом предоставлена, и дистанционные ракетные системы, типа ATACMS, которые по непонятной для меня причине вам так и не предоставляют. Однако есть два других инструмента, которые позволяют вам до известной степени компенсировать их отсутствие. Во-первых, это английские ракеты Storm Shadow, и второй момент – вам удалось разработать систему применения бесплодных летательных аппаратов, которые очень элегантно и эффективно используете там в определенных обстоятельствах, компенсируя отсутствие ATACMS", - говорит Григорий Тамар.

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