В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить быстрый вкусный завтрак - соленый и сладкий рулетики из лаваша. Рецепт рассчитан на 6 небольших роллов из лаваша, по три с каждым видом начинки.

"С сыром сулугуни и яблоками, это мой фаворит среди завтраков за 5 минут! Быстро, вкусно, полезно! А если купите цельнозерновой лаваш, то вообще будет идеально!", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для соленой начинки нам понадобятся следующие ингредиенты:

сулугуни – 200 г

зелень кинзы – 50 г

зеленый лук – 50 г

Для приготовления сладкой начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

яблоки – 400 г

2 ст.л. сахара

растопленное сливочное масло – 1 ст.л.

Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова натирает сыр сулугуни на крупную терку. Зеленый лук и кинзу нарезает и смешивает с тертым сыром.

Яблоко тоже натираем на крупную терку, добавляем сахар и растопленное сливочное масло, перемешиваем.

Лаваш разрезаем на порционные прямоугольнички. Выкладываем на край лаваша сладкую или соленую начинку, заворачиваем ролл, сразу закрывая края по бокам.

Далее звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает эти роллы срезом вниз на сухую сковородку и обжаривает их под крышкой по 5-7 минут на самом маленьком огне.

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