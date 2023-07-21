Вооруженные силы Украины начали применять на поле боя кассетные боеприпасы, предоставленные соединенными штатами Америки, против российских сил на юго-востоке. С помощью этих боеприпасов украинские защитники пытаются разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск. И вот это применение кассетных боеприпасов оценивается как очень успешное.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, поставка в Украину кассетных боеприпасов – это очень хорошая новость. Однако, как отмечает эксперт, у этого оружия есть некая особенность – ним можно поражать только определенные участки на фронте.

"Дело том, что они только по некоторым позициям могут работать очень успешно, там на порядок выше боевое поражение противника. Но это только на некоторых на открытых позициях, на открытых оборонных укреплениях, открытых площадях. А на бетоне они не сработают или в посадке они не сработают. То есть правильное и грамотные распределение этих боеприпасов оно даст результат на порядок выше, чем прямое применение боеприпасов стандартных", - подчеркнул Роман Свитан.

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