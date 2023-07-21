Генерал Сырский недавно заявил, что созданы условия и есть предпосылки для деоккупации Бахмута, а точнее того, что от него осталось. ВСУ взяли артиллерийский контроль над городом и заняли нужные господствующие высоты. Это позволяет контролировать входы-выходы из города, обстреливать любые колонны, любые части, которые входят или выходят из города, и в самом городе.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, Бахмут как город полностью разрушен россиянами, это уже не такой укрепрайон, который был до его разрушения. Потому наша артиллерия может довольно неплохо справляться с боевыми задачами по уничтожению россиян.

"Вытеснять россиян из Бахмута, я не думаю, что есть какая-то необходимость на данном этапе. Так как стратегического направления для каких-то бросков или движения наших войск в этом районе нет. Двигаться в сторону агломерации Донецкого кряжа нет никакого смысла, его надо обходить, а тем более без авиации. Да, сейчас можно сказать, что мы взяли оперативный контроль над городом. Ну а дальше будем использовать его, пока россияне будут туда заходить, в качестве такого полигона для уничтожения российской армии", - говорит Роман Свитан.

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