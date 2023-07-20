Контрнаступление украинской армии немного замедлилось в тех условиях, которые там есть. Оккупанты заминировали большие территории, поэтому продвигаться ВСУ крайне сложно. Однако, есть и некоторые успехи.

Об этом в эфире на своем ютуб-канале рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, на южном направлении фронта сейчас наши войска сосредоточены на том, чтобы закрепиться на занятых рубежах, оттискать врага и уничтожать его технику и силы.

"Контрнаступление действительно притормозилось, оно развивается так, как может развиваться с теми силами и средствами, которые есть. Бои идут за Старомайорское с потенциалом выйти на Старомлыновку, скажем так крайняя точка первой линии обороны врага на Бердянском направлении. Сейчас наши силы сосредоточены на том, чтобы закрепиться на занятых рубежах, оттискать врага и уничтожать его технику и силы. Вот, собственно говоря то, что мы наблюдаем", - говорит Мусиенко.

Что касается ситуации на востоке, то там, по словам эксперта, наблюдается оживление боевых действий в районе Марьинки и Авдеевки. Это наше контрнаступление в районе Бахмута, есть успехи в районе Орехово-Васильевки – северо-западная часть от Бахмута.

"И конечно удары в районе Бахмута с целью выполнения задач, которые есть, и которые реализуются нашими силами. Это взятие в окружение самого Бахмута. Ну и ждем использования кассетных снарядов, увидим насколько они могут ускорить продвижение. Ну то, что они увеличат количество уничтоженной вражеской живой силы легкобронированный там, это факт", - добавил Мусиенко.

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