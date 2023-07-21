Сообщается, что пожар начался в районе моста Метро, ​​на левом берегу.

На опубликованных в местных пабликах кадрах можно увидеть, что над улицами стелется столб дыма.

Водителей предупреждают, что из-за пожара начала образовываться масштабная пробка.

По некоторым данным, пожар вспыхнул на территории Гидропарка.

Ранее спасатели ликвидировали два пожара в Оболонском районе города.

«В 12:03 произошло возгорание по адресу Оболонский проспект, 31. Пожарные оперативно ликвидировали пожар в 12:11, на площади 4 кв. м. Подобный пожар произошел в 13:03 по адресу ул. Макеевская, 7. Спасатели ликвидировали возгорание на балконе в 13:30 на площади 3 кв. м», - сообщили в ГСЧС Украины в Киеве.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожаров установят правоохранители.

Последние новости Украины:

Тело нашли в квартире – жестокое убийство в центре Киева раскрыто.

Также сообщалось о ряде смертельных трагедий в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала о массовом убийстве в Харькове.