Сообщается, что пожар начался в районе моста Метро, на левом берегу.
На опубликованных в местных пабликах кадрах можно увидеть, что над улицами стелется столб дыма.
Водителей предупреждают, что из-за пожара начала образовываться масштабная пробка.
По некоторым данным, пожар вспыхнул на территории Гидропарка.
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Ранее спасатели ликвидировали два пожара в Оболонском районе города.
«В 12:03 произошло возгорание по адресу Оболонский проспект, 31. Пожарные оперативно ликвидировали пожар в 12:11, на площади 4 кв. м. Подобный пожар произошел в 13:03 по адресу ул. Макеевская, 7. Спасатели ликвидировали возгорание на балконе в 13:30 на площади 3 кв. м», - сообщили в ГСЧС Украины в Киеве.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Причины пожаров установят правоохранители.
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