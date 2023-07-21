Так, правоохранители получили вызов от врачей о том, что на улице Садовой обнаружен мужчина без признаков жизни и телесными повреждениями.
«Судмедэксперт установил, что смерть 36-летнего мужчины наступила в результате многочисленных травм головы», – рассказали в полиции Киева.
Рассматривались разные версии случившегося, ведь главный подозреваемый, пытаясь избежать наказания, рассказал следователям выдуманную историю смерти друга. Однако докопаться до правды все-таки удалось.
«Выяснилось, что мужчины распивали алкогольные напитки в доме знакомого, где между ними возникла потасовка, во время которой злоумышленник схватил стул и нанес товарищу несколько ударов по голове. Далее фигурант пытался избавиться от вещественных доказательств, поджег сломанный стул и вытер кровь. Кроме того, мужчина сделал фото на фоне друга с разбитой головой», – рассказали в полиции.
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Оба мужчины не были владельцами квартиры. Когда же порог квартиры перешагнул ее хозяин, один из гостей уже был мертв.
Убийство произошло в феврале этого года, теперь Святошинский суд столицы вынес приговор обвиняемому.
Злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.
Следующие семь лет мужчина проведет за решеткой.
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