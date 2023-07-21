Повідомляється, що пожежа почалася в районі моста Метро, на лівому березі.

На опублікованих в місцевих пабліках кадрах можна побачити, що над вулицями стелиться стовп диму.

Водіїв попереджають, що через пожежу почав утворюватися масштабний затор.

За деякими даними, пожежа спалахнула на території Гідропарку.

Додамо, раніше рятувальники ліквідували дві пожежі в Оболонському районі міста.

«О 12:03 сталося загоряння за адресою Оболонський проспект, 31. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 12:11, на площі 4 кв. м. Подібна пожежа сталась о 13:03 за адресою вул. Макіївська, 7. Рятувальники ліквідували займання на балконі о 13:30 на площі 3 кв. м», - повідомили в ДСНС України у Києві.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причини пожеж встановлять правоохоронці.

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