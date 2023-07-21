Война идет, и если кто-то в Крыму может думать, что о них забыли, то глубоко ошибаются. По подсчетам журналистов, за год крымский полуостров несмотря на работу российской ПВО, атаковали около 100 раз, и это не предел. В Крыму постоянно должно быть в напряжении и понимать, что это наша территория, и что мы ее просто так не оставим в покое, а деоккупация будет проведена в обязательном порядке.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По его словам, недавний удар по большому складу с боеприпасами в Крыму явное тому подтверждение. Примечательно, до оккупации Крыма Россией, этим складом пользовались и украинские военные.

"Он остается очень важным, оставался до последнего момента. Очень важно для русской армии, потому что это как раз тот склад и перевалочная база, куда свозили боеприпасы, которые заходили в Крым по Крымскому мосту, по железнодорожной ветви. Это как раз логистический хаб был, и уже потом он распределялся, что куда, что остается в Крыму, что переходит на группировку, которая находится на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей. Уничтожение этого склада, я думаю, что это достаточно мощный удар по южной группировке южной, которая сейчас пытается противостоять нашему наступлению", - рассказал Виктор Ягун.

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