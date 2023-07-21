Российские оккупанты очень боятся, что Вооруженные силы Украины продолжат давить их в сторону побережья Азовского моря. Пересечение этого перешейка, выход на побережье Азовского моря просто проваливает полностью все нарративы, которые Путин ставил перед этой спецоперацией. И даже больше. Даже начиная с 2014-го года, захват Крыма, предполагал три момента – сухопутный коридор в Крым, вода в Крым и электричество в Крым. Теперь же есть все предпосылки к тому, что все три нарратива будут провалены полностью.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По словам эксперта, электричество за это время они так и не смогли запустить с Запорожской атомной станции, вода тоже в Крым не поступает, остался сухопутный коридор в Крым. И вот если мы это пересечем, скажем, что этого никогда не будет.

"Крым как чемодан без ручки, Путину уже точно будет ненужным. Это будет просто обуза, которую ни он, ни Россия просто не смогут тянуть. Я вам хочу сказать, что кардинально все изменится исключительно в том плане, если мы не дадим врагу наступать в том направлении, или хотя бы остановим и не потеряем территории на Луганщине, на границе Луганщины и Харьковщины. И продолжим постепенно выходить на побережье Азовского моря. Это самая большая проблема у россиян, и они не знают, как ее решить. А на том фоне мы теперь понимаем то, что произошло в Крыму, взрыв этого склада. Поэтому все идет по плану, по нашему, кстати", - говорит Виктор Ягун.

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