В информационной повестке то и дело всплывает вопрос о медленном контрнаступлении украинских войск на фронте. Причина у этого одна – враг хорошо подготовился к движению наших войск, а большие территории просто заминированы. Главный ресурс украинской армии – это люди, наши защитники, командование всеми силами пытается этот ресурс сберечь.

Об этом в эфире на своем ютуб-канале рассказал офицер армии обороны Израиля военный эксперт Григорий Тамар.

По его словам, он категорически не согласен с такой постановкой вопроса, как замедление контрнаступления. Эта тема, к слову, муссируется в российских пабликах, более того, там пишут, что украинское контрнаступление провалилось. Это не правда, просто у нас берегут жизни военных.

"Это все не соответствует действительности. Есть сложнейшая боевая задача, которая украинскими Вооруженными силами решается поэтапно, постепенно, без спешки. Для того, чтобы по возможности минимизировать потери в личном составе. Если так в общем суммировать уровень успешности этого наступления, пока могу поставить – лично я – по десятибалльной системе твердую семерку. Мне кажется, что да, все делается медленно, все делается осторожно, но иначе в данных условиях это не может происходить", - говорит Григорий Тамар.

По его словам, иначе может быть только если не считаться с потерями личного состава военнослужащих. Эксперт считает, что военное руководство страны все делает правильно, пытаясь сохранить жизни людей.

"Потому что у вас самый главный ваш ресурс – это жизнь ваших солдат. Это намного важнее, чем танки, это самый главный ресурс Украины. И кстати, на Западе это понимают, чтобы у вас не было никакого сомнения. На Западе это прекрасно понимают, что жизнь военнослужащих – это главная ценность", - добавил Тамар.

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